Анастасия Лях .6 октября, 2021 3

Как пишет New York Post, голливудский актер и режиссер выиграл суд по делу о клевете у литовской компании Mediatonas.

Mediatonas — компания, выпускающая продукцию из марихуаны. После выхода фильма «Наркокурьер», в котором Иствуд сыграл старика-одуванчика , занимающегося перевозкой наркотиков, литовская компания в качестве рекламы своих товаров опубликовала несуществующее интервью, в котором Клинт Иствуд якобы говорит, что уходит из кинематографа, чтобы заняться продажей марихуаны.

Актер подал в суд на бессовестных любителей бесплатного пиара и, ясное дело, выиграл. В итоге компания выплатила Иствуду 6,1 миллиона долларов компенсации за моральный ущерб.

Так что стоит задуматься и всем прочим подобным компаниям, незаконно использующим лица и имена звезд в своих дешевых рекламных кампаниях.