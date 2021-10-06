Как пишет New York Post, голливудский актер и режиссер выиграл суд по делу о клевете у литовской компании Mediatonas.
Mediatonas — компания, выпускающая продукцию из марихуаны. После выхода фильма «Наркокурьер», в котором Иствуд сыграл
Актер подал в суд на бессовестных любителей бесплатного пиара и, ясное дело, выиграл. В итоге компания выплатила Иствуду 6,1 миллиона долларов компенсации за моральный ущерб.
Так что стоит задуматься и всем прочим подобным компаниям, незаконно использующим лица и имена звезд в своих дешевых рекламных кампаниях.