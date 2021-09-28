Таня Гончаренко .28 сентября, 2021 4

Известная российская актриса Кристина Асмус ("Интерны", "Текст") рассказала в своем Instagram, что количество проектов и адовые графики её просто сломали.

Бывшая жена Гарика Харламова сбежала одна на три дня в Карелию. Актриса поделилась своей усталостью, неумением отдыхать и страхом остановиться в жизни: "Я всё время боюсь что-то не сделать, не успеть, пропустить. Боюсь этого времени «просто так»."

"Уехать мне надо было и срочно. Количество проектов и адовые графики меня просто сломали… Я знала, что если останусь, то напичкаю себя работой. Поэтому сбежала. Одна. Мне надо было подумать, поспать, восстановиться, полечиться и настроиться на новый марафон". - пишет Кристина.

Асмус также уточнила, что поездка выдалась спонтанной и прекрасной. "Это были прекрасные 3 дня. Встречи с чудесными людьми, лес, процедуры" - продолжает актриса.

Напомним, Кристина задействована во множестве проектов, в том числе театральных, и не останавливалась даже когда сильно повредила ногу.

На данный момент Асмус снимается в сериале "Люся" и в фильме "Булки", а также, они с труппой и режиссером Данилом Чащином поставили всего за 3 недели спектакль "Леди Макбет Мценского уезда", премьера которого состоялась 17 и 18 сентября. Как заявила сама Кристина, шансов попасть на спектакль этой осенью уже нет, собственно, как и билетов. Возможно, посестить "Леди Макбет Мценского уезда" получится будет зимой.