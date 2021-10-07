Таня Гончаренко .7 октября, 2021 12

Украинская актриса и главная героиня первого сезона "Холостячка" Ксения Мишина стала судьей шоу "Україна має талант".

Почему-то, в сети, её участие в проекте вызвало бурю противоречивых эмоций. Ещё до выхода юбилейного 10 сезона шоу, Мишина столкнулась с травлей.

За актрису вступилась телеведущая и бывшая судья "Україна має талант" Слава Фролова. Некоторые поклонники Славы обвинили Ксению в том, что она заняла судейское кресло телеведущей.

"Как вам не стыдно? Это я спрашиваю тех, кто устроил травлю Ксении Мишиной, которая прошла кастинг и получила роль жюри в "Україна має талант"... Чтобы быть обоснованным хейтером, надо посмотреть хотя бы один сезон обновленного "Україна має талант". Потому что этот прикол "я не читал, но осуждаю" мы знаем, и больно от того, что приходится делить с такими дураками одну планету", - подчеркнула Фролова.

По словам Славы, Мишина достойна быть частью жюри и "находится на своем месте".

"Дайте шанс новым лицам делиться своей энергией, талантом и любовью! Именно ваша поддержка рождает звезд, которые будут сиять ярче предыдущих" - добавила Фролова.