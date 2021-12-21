Анастасия Лях .21 декабря, 2021 8

Члены съемочной группы комедии «Не смотрите наверх» рассказали изданию Entertainment Weekly, как ДиКаприо спас во время съемок двух собак хаски от верной смерти.

По словам режиссера картины Адама МакКея, две собаки породы хаски были взяты для съемок из приюта. Одна из сцен снималась на замерзшем озере, и один пес случайно провалился под лед. ДиКаприо бросился в ледяную воду за собакой, но пока спасал первую, в озеро прыгнула вторая (которая, видимо, хотела спасти друга или подругу). Благо, актеру удалось вытащить обеих бедолаг и не погибнуть самому.

Напомним, «Не смотрите наверх» выйдет на Netflix 24 декабря. Помимо ДиКаприо в фильме снялись Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Крис Эванс, Кейт Бланшетт, Марк Райлэнс, Химеш Патель, Мэттью Перри, Рон Перлман, Джина Гершон и Ариана Гранде.