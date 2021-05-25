Таня Гончаренко .25 мая, 2021 4

Netflix подтвердили, что главную роль в новой рождественской романтической комедии сыграет звезда "Дрянных девчонок" и "Крутой Джорджии" Линдси Лохан, что значит возвращение актрисы в игру.

Variety сообщает, что название фильма и остальной актерский состав пока остается неизвестным.

Сюжет описывает историю избалованной девушки, дочери богатых родителей, наследницы отеля, которая потеряла память после проишествия на горнолыжном курорте. Очнувшись, девушка оказывается на попечении красивого парня, владельца дома и его не по годам развитой дочери в канун Рождества.

Напомним, что популярность Лохан получила ещё в 11 лет сыграв в фильме "Ловушка для родителей" 1998 года. Позже, востребованность и славу ей принесли работы в "Дрянных девчонках", "Чумовой пятнице" и "Крутой Джорджии".

с 2010 года Линдсей все реже стала появляться на экранах и даже покинула Америку, переехав жить в Европу. Только в 2019 году она снялась в телевизионном шоу на MTV "Пляжный клуб Линди Лохан", а позже, заявила телеведущим Андерсону Куперу и Энди Коэну, что хотела бы вернуться обратно в США, на экраны и в свою жизнь, ради которой так долго работала.