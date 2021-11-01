Таня Гончаренко .1 ноября, 2021 7

Мэттью Перри, известный по роли Чендлера из "Друзей", решил написать автобиографическую книгу в которой проведет откровенный самоанализ и поделится с публикой очень личными моментами - сообщает Deadline

В частности, Мэттью пообещал подробно рассказать о наркотической зависимости, которую он приобрел на съемках ситкома из-за сильных болеутоляющих, чем это ему обернулось и как он страдал из-за проблем с лишним весом.

Также, актер подчеркнул, что особое внимание в книге будет уделяться отношениям с коллегами по касту "Друзей" и множеству закулисных историй.

Названия книге Перри пока не дал или не рассказал о нем, как и не назвал дату выхода. Но, предварительно, исповедь Чендлера появится на прилавках осенью следующего года.