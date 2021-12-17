Анастасия Лях .17 декабря, 2021 3

Актера Криса Нота, известного по роли Мистера Бига в культовом сериале «Секс в большом городе», обвинили сразу в двух изнасилованиях, сообщает The Hollywood Reporter.

Одно, по словам истиц, произошло в Лос-Анджелесе в 2004 году, а второе — в Нью-Йорке в 2015-м . Первая женщина говорит, что пересеклась с актером на работе, он флиртовал с ней, затем позвал в гости и принудил к сексу. Вторая — что Нот часто посещал клуб, где она работала, и однажды пригласил девушку к себе, где опять же силой заставил вступить в интимную связь.

Сам актер отрицает обвинения и заявляет, что оба сексуальных контакта были по обоюдному согласию.