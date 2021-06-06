Таня Гончаренко .6 июня, 2021 22

После обнаженных сцен в сериале "Игра престолов" Натали Эммануэль стали поступать предложения оголяться и в других проектах.

В подкасте Make it Reign Натали зявила, что люди не понимают, что если она согласилась сняться обнаженной в опреленном проекте на определенных условиях - это вовсе не значит, что она обязана соглашаться на подобные предложения в других картинах.

Актриса поделилась, что ей даже пришлось жестко противостоять некоторым режиссерам, которые настаивали на формате 18+. Правда, о том, кто именно выдвигал такие требования Эммануэль не рассказала.

Для Натали очень важно, когда с создателями фильмов можно прийти к "золотой середине", ведь творческий процесс и подразумевает разногласия, по мнению актрисы.