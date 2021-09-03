Таня Гончаренко .3 сентября, 2021 6

Актриса Роуз МакГоун известная по сериалу "Все женщины ведьмы" негативно отреагировала на фото Опры Уинфри с Харви Вайнштейном, котого обвиняют в харасменте.

На снимке, телеведущая целует Вайнштейна в щеку. За что МакГоун назвала Уинфри фальшивой и неискренней, а также обвинила в поддержки слабой структуры власти ради собственной выгоды.

Свое мнение об этом фото МакГоун опубликовала в Твиттере и дополнила все хэштегом #ящерица.

К слову, фото Опры и Харви не новое и было сделано ещё до обвинений продюсера, во времена их дружбы.