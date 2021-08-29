Таня Гончаренко .29 августа, 2021 7

После пяти лет совместной жизни звезда сериала "Ходячие мертвецы" Норман Ридус и немецкая и американская актриса Дайана Крюгер наконец-то помолвились - сообщает People.

Звездная пара познакомилась на съемках фильма "Небо", а в 2017 году сообщила о своем романе. Уже через год у них родился совместный ребенок - дочь Нова. Для Ридуса это второй ребенок. Актер имеет взрослого сына от модели Хелены Кристенсен.

Несмотря на длительные отношения и рождение ребенка пара не спешила идти под венец. Ридус и Крюгер предпочитают сохранять свою личную жизнь в секрете. Даже в соц сетях актеры крайне редко делятся совместными фото, но когда это все-таки случается, поклонники приходят в восторг.

Напомним, для Дайаны этот брак станет вторым. Актриса была 5 лет замужем за Гийомом Кане. А вот Ридус ещё ни разу не оформлял отношения с женщинами официально. Судя по всему, для 52-летнего актера супружество - очень ответственный шаг.