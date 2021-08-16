Таня Гончаренко .16 августа, 2021 1

26-летняя звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова родила сына. Радостную новость актриса сообщила в своем Instagram-блоге.

Арзамасова выложила фото со своим супругом фигуристом Ильей Авербухом и новорожденным сыном.

Для Ильи это не первый ребенок. Муж Арзамасовой также воспитывает 17-летнего сына от первого брака с Ириной Лобачёвой.

О романе Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой стало известно в 2020 году. Влюбленные долгое время скрывали свои отношения. Они познакомились на съемках телешоу "Лед и пламень" в 2010 году, а еще через два года стали встречаться. Однако, официально оформить свои отношения влюбленные решили только в декабре 2020 года.