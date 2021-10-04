Таня Гончаренко .4 октября, 2021 5

Актриса, певица и режиссер Зои Кравиц в предверии выпуска своего первого сольного альбома решила рассказать изданию AnOther о том, что он написан под воздействием эмоций, которые она переживала во время бракоразводного процесса с Карлом Глусманом.

Напомним, Кравиц снималась в популярных фильмах: "Люди Икс: Первый класс", "Дивергент" 2014 года, хотя и в ролях второго плана. Настоящее признание публики ей принесла роль инструктора йоги Бонни Карлсон в сериале "Большая маленькая ложь".

Кравиц и Глусман поженились в 2019 году и развелись в начале 2021го. Зои приналась, что когда создавала свой альбом, то думала о своем разводе.

"Я писала это в течение долгого времени, подсознательно просто улавливая этот диапазон эмоций, и было интересно оглянуться назад и посмотреть, что я писала о них тогда, и что сейчас и в промежутках. Это личное. Это о любви и потерях. Я вышла замуж. Я развелась. Расставания и разрывы печальны, но тоже прекрасны. Речь идет о горьковато-сладком начале и конце. Это такое сложное пространство, когда вы находитесь между разбитым горем и оплакиваете потерю чего-то и взволнованы тем, что вас ждет впереди." - откровенничает звезда.



Также, Кравиц признается, что ей самой будет интересно посмотреть на конечный результат работы.

Напомним, ранее, мы сообщали о том, что между Зои Кравиц и Ченнингом Таттумом роман.

Предположительно, Зои и Ченнинг завязали "дружбу" на съёмках грядущего фильма "Остров кисок", который станет для актрисы режиссёрским дебютом.