Анастасия Лях .22 января, 2022 3

В статье для журнала The New York Times известная певица Сиа рассказала, как сильно ее затронула негативная критика в адрес картины «Мьюзик», что была ее режиссерским дебютом.

Напомним, музыкальная драма «Мьюзик» вышла на экраны в конце 2020 года (у нас в начале 2021-го ). Главную роль исполнила Кейт Хадсон, которая ради участия в проекте побрила голову налысо. Ее героиня Зу по сюжету вынуждена стать опекуном для сводной сестры, подростка-аутиста с необычным именем Мьюзик.

Критики разгромили ленту в пух и прах. В особенности фильм ругали за грубое и стереотипное изображение людей, страдающих аутизмом.

Сиа призналась, что резкий негатив от рецензентов и журналистов ее сильнейшим образом травмировал и даже натолкнул на мысли о самоубийстве. В итоге певице пришлось пройти курс реабилитации в психиатрическом учреждении. Сейчас, говорит Сиа, ей куда лучше, и столь темные мысли больше не посещают.