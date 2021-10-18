Таня Гончаренко .18 октября, 2021 9

Райан Рейнольдс объявил в своем Instagram о том, что планирует устроить себе "творческий отпуск" после завершения съемок фильма от Apple TV+ "Рождественская история".

Напомним, что в этом году Рейнольдс исполнил главные роли в фильмах "Телохранитель жены киллера" и "Персонаж".

Теперь же, после заврешения съемок ещё одной картины актер решил дать себе отдохнуть.

"Я завершил свою часть работы в "Рождественской истории". Не уверен, что был бы готов согласиться на такой сложный фильм, как этот, еще три года назад. Пение, танцы и игра в песочнице с Уиллом Ферреллом воплотили в жизнь множество мечтаний. И это мой второй фильм с великой Октавией Спенсер. Это идеальное время для того, чтобы взять паузу. Я буду скучать по каждой секунде работы с этой непристойно одаренной группой художников. В наши дни доброта имеет такое же значение, как и талант. Мне повезло работать с людьми, у которых есть и то, и другое" - писал в аккаунте Райан.

О том, как долго он будет находиться в "отпуске" и что привело к такому желанию Рейнольдс не уточнил.