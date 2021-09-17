Анастасия Лях .17 сентября, 2021 0

Дени Вильнев неожиданно очень нелестно высказался об экранизациях марвеловских комиксов, чем вызвал в свой адрес шквал негодования в соцсетях.

В одном из недавних интервью режиссер сказал, что марвеловские фильмы однообразны и все время повторяют друг друга. При этом ранее Вильнев назвал решение студии позвать в режиссерское кресло «Вечных» Хлою Чжао «гениальным», а сама Чжао высказалась крайне положительно о «Дюне».

Возмущенные пользователи также отметили, что в «Дюне» снялось много актеров, причастных к марвеловской киновселенной (Дэйв Батиста, Зендая, Стеллан Скарсгард, Джош Бролин, а если считать экранизации Fox, то и Оскар Айзек тоже), и со стороны Вильнева было неэтично ругать их предыдущую работу.

Напомним, «Дюну» можно посмотреть в украинских кинотеатрах со вчера, 16 сентября.