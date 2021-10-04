Анастасия Лях .4 октября, 2021 5

Издание Screen Rent выяснило, какой именно суммой разрешился конфликт между Скарлетт Йоханссон и студией Disney, касающийся проката «Черной вдовы».

Напомним, актриса подала на диснеевское руководство в суд, утверждая, что студия нарушила условия контракта, гарантирующего эксклюзивный кинотеатральный релиз «Черной вдовы» и процент от прокатных сборов. В итоге фильм вышел параллельно в кинотеатрах и на стриминге Disney+, но прибылью от онлайн-показов студия не спешила делиться с Йоханссон.

После череды споров и взаимных некрасивых обвинений звезда и студийные боссы наконец пришли к мировой. Сверх гонорара Disney выплатила актрисе 40 миллионов долларов компенсации за нарушение договора и пообещала, что продолжит с ней сотрудничество.

Нет, к роли Наташи Романовой Скарлетт Йоханссон не вернется. Но актриса подписала новый контракт на участие в съемках проекта под названием «Башня страха».