Том Холланд заявил, что хочет завести семью и уйти из кино
Анастасия Лях
.22 декабря, 2021
010
На фото: Зендая и Том Холланд на лондонской премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Звезда новой трилогии о Человеке-пауке Том Холланд признался изданию People, что хотел бы временно бросить кинематограф и завести семью.
Сейчас Холланду 25 лет, и он состоит в романтических отношениях с ровесницей Зендаей, партнершей по фильмам «Человек-паук». Возможно, пара действительно планирует пожениться. А быть может, и вовсе завести ребенка. По крайней мере актер в интервью был очень серьезен, в смысле серьезен в своих намерениях.
Но вот удастся ли ему исполнить желаемое? На днях фильм «Человек-паук: Нет пути домой» собрал сенсационную кассу на старте, продемонстрировав третий лучший результат в истории проката после блокбастеров «Мстители: Финал» и «Мстители: Война бесконечности». Продюсеры студий Marvel и Sony поспешили заявить о производстве четвертой части и новой запланированной трилогии, в которой Питера Паркера вновь сыграет Холланд. А это занятость на много лет вперед.