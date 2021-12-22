Анастасия Лях .22 декабря, 2021 10

На фото: Зендая и Том Холланд на лондонской премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Звезда новой трилогии о Человеке-пауке Том Холланд признался изданию People, что хотел бы временно бросить кинематограф и завести семью.

Сейчас Холланду 25 лет, и он состоит в романтических отношениях с ровесницей Зендаей, партнершей по фильмам «Человек-паук» . Возможно, пара действительно планирует пожениться. А быть может, и вовсе завести ребенка. По крайней мере актер в интервью был очень серьезен, в смысле серьезен в своих намерениях.