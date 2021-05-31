Таня Гончаренко .31 мая, 2021 3

На фото: Кадр из фильма "Тарзан на Манхэттене"

29 мая в США, штат Джорджия, легкомоторный самолет Cessna C501 рухнул в озеро Перси Прист, о чем сообщает The Hollywood Reporter.

В результате крушения погибло 7 человек, среди которых был 58-летний актер Джозеф Лара известный как Король джунглей в фильме "Тарзан на Манхэттене" (1989) и сериале "Тарзан: Эпичесике приключения" (1996). На борту, была и жена Джозефа Гвен Шамблин - известный диетолог. Пара поженилась в 2018 году.

Помимо актерской карьеры Джозеф Лара прославился как кантри-музыкант. В 2002 году он оставил актёрскую карьеру, чтобы сконцентрироваться на музыке, а в 2009 году Лара выпустил свой сольный альбом "Joe Lara: The Cry of Freedom".