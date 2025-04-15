oKino.ua .15 апреля, 2025 15

Раді сповістити широкі кола співвітчизників про визначну подію у культурному житті суспільства: в Києві 30 квітня у "Будинку кіно" о 18.30 відбудеться показ документального фільму про Олексія Кужельного (автор фільму і режисер Олександр Панков-Мороховець). Запрошуємо всіх бажаючих, у Синю залу. Буде цікаво.

Фільм знайомить глядачів з видатним діячем мистецтв, одним із провідних театральних митців України, життя якого сповнене непересічними подіями та багатогранною діяльністю.

Стрічка бере нас у подорож по життю Кужельного, починаючи зі шкільних років, подальшого навчання у Київському автомобільно-дорожньому інституті (КАДІ) нині Національний транспортний університет (НТУ), його першої роботи у Державному дорожньому науково-дослідному інституті нині Державному підприємстві «Національний інститут розвитку інфраструктури» (ДП "НІРІ").

Глядачі побачать, як сильна воля і рішучість Олексія бути господарем своєї долі допомогли йому кардинально змінити напрям свого життя і кар'єри: з дорожнього інженера-конструктора на визнаного київського театрального режисера, що потужно відбувся та ярко розквітнув.

У 1988 році Олексій Кужельний створив перший у колишньому СРСР театр ангажементу, залучаючи до участі у цьому проекті різних режисерів, молодих і вже визнаних акторів та авторів, де він сам став провідним творчим директором.

Театр "Сузір'я" у історичному центрі міста, став ковтком свіжого і нового театрального повітря на початку 90-х років, приносячи цікаві ідеї та репертуар у традиційне і усталене життя багатьох театрів Києва та України загалом.

Фільм є своєрідною хронікою життя героя, яка тісно пов'язана з часом та історичним контекстом, дає глядачеві зрозуміти, як натхнення, професіоналізм, самовідданість допомогли Режисеру втілити у своїй творчості свою унікальну, витончену і справді аристократичну театральну філософію та погляди у цікавий репертуар та ексклюзивну атмосферу театру.

Життя Олексія завжди було сповнене дивовижних зустрічей. Він стикався з творчістю великих історичних діячів сучасності, спілкувався із геніями світового театру, організовував блискучі міжнародні театральні фестивалі, численні театральні постановки, концерти, імпрези та святкові шоу, присвячені визначним подіям у житті України та її столиці – Києві.

У його житті було багато життєвих та творчих випробувань, але Олексій Кужельний, дуже талановитий, новаторський та цілеспрямований незважаючи ні на що, зумів стати провідним театральним режисером, цікавим сценографом, педагогом, яскравим публіцистом, прозаїком та широко відомим театральним діячем.

Подивившись цей фільм, глядачі можуть дійти висновку, що неможливе можливо.

Для цього просто потрібно слідувати своїй мрії!