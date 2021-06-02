Таня Гончаренко .2 июня, 2021 9

Женские сердца замерли после последней публикации итальянского секс-символа Микеле Моррона.

На фото, актер в обьятиях полуголого мужчины с подписью: "я - лгунишка". По сети моментально разлетелись слухи о нетрадиционной ориентации Моррона.

Микеле завоевал сердца всех женщин Мира после главной роли в фильме "365 дней", где он сыграл главу преступной банды, который похитил понравившуюся девушку, дав ей 365 дней на то, что бы она в него влюбилась. Правда, ему пришлось ускорить этот процесс устраивая девушке невероятные ночи в стиле красной комнаты из "50 оттенков серого".

Правда ли слухи о гомосексуальности актера - пока неизвестно, но мы уверены, что множество женщин скрестили пальцы в мольбах об обратном.