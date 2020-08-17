Анастасия Лях .17 августа, 2020 0

Почетную награду «Золотой скифский олень» за вклад в мировое киноискусство от 49-го КМКФ «Молодость» получит французски актер театра и кино, продюсер и писатель Робер Оссейн.

Эту премию традиционно каждый год оргкомитет «Молодости» вручает выдающимся персоналиям мирового киноискусства. Робер Оссейн известен нашим зрителям по роли Жофрея деПейрака в суперпопулярных когда-то кинофильмах про Анжелику. В его послужном списке - более 100 ролей в театре и кино. А с Киевом у него - особенная связь: мать актера Анна Миневская выросла в украинской столице.

Ее сын Робер родился в Париже в 1927 году. И вот спустя каких-то 93 года он вернется на родину матери, чтобы получить кинонаграду - одну из многих, имеющихся у него. Он добавит эту премию к своим регалиям, среди которых Командор Ордена Почетного Легиона Франции и Командор Ордена Культуры Монако.