По данным шведской прокуратуры, заявление подала некая Белла Дэвис, настоящее имя которой Габриэлла Магнуссон. По словам предполагаемой потерпевшей, Киннаман силой склонил ее к сексуальной близости.
При этом ранее адвокаты актера добились судебного запрета на имя указанной особы, которая якобы преследовала и шантажировала Киннамана, угрожая рассказать о несуществующем изнасиловании, если тот не подсобит ей деньгами и протекцией в Голливуде.
Представители звезды утверждают, что артист намерен тесно сотрудничать с органами, чтобы очистить свое имя от клеветы.