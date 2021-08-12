Анастасия Лях .12 августа, 2021 15

Шведско-голливудский актер Юэль Киннаман, известный по роли полковника Флэга в фильмах «Отряд самоубийц» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет», а также по сериалам «Убийство» и «Видоизмененный углерод», обвиняется в изнасиловании.

По данным шведской прокуратуры, заявление подала некая Белла Дэвис, настоящее имя которой Габриэлла Магнуссон. По словам предполагаемой потерпевшей, Киннаман силой склонил ее к сексуальной близости.

При этом ранее адвокаты актера добились судебного запрета на имя указанной особы, которая якобы преследовала и шантажировала Киннамана, угрожая рассказать о несуществующем изнасиловании, если тот не подсобит ей деньгами и протекцией в Голливуде.

Представители звезды утверждают, что артист намерен тесно сотрудничать с органами, чтобы очистить свое имя от клеветы.