Таня Гончаренко .2 июня, 2021 2

Ещё в апреле Ксения сообщила, что её пригласили учавствовать в международном сериале "The Silence" ("Молчание"). По заявлению самой Мишиной, она даже не предтавляла, что однажды для неё могут открыться подобные возможности.

Сегодня же актриса объявила о последнем съемочном дне и поделилась впечатлением о работе над зарубежным проектом в Хорватии:

"Сегодня крайний съёмочный день хорватской истории под названием "Зломовчання". Это действительно Невероятный опыт во всех смыслах. И я благодарна всем людям, с которыми мы создавали Жизнь для экранов" - написала актриса в своём инстраграм.

Совсем скоро мы увидим Ксению в главной роли сериала, ради которой ей пришлось учить реплики на хорватском.