Анастасия Лях .15 января, 2022 7

Нив Кэмпбелл, известная по роли Сидни Прескотт из культовой слэшер-франшизы «Крик», рассказала, как однажды на съемках на нее напал настоящий медведь.

Актриса не раскрыла название фильма (но это точно был не «Крик»), а лишь отметила, что тогда ей было всего семнадцать, и она получила эпизод, в котором должна была взаимодействовать с цирковым медведем, а именно напоить его колой, а затем дать с руки мед. Однако медведь внезапно повел себя как дикий, схватил девушку за ногу и потащил через лес, где проходили съемки.

Благо, дрессировщику удалось отвлечь и успокоить зверя, и Кэмпбелл отделалась испугом… А вскоре она получила главную роль в слэшере Уэса Крэйвена и стала знаменитой.