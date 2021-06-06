Таня Гончаренко .6 июня, 2021 11

"Заклятие: дьявол заствил меня сделать это" от New Line превосходит по сборам второй уик-энд "Тихое место 2" от Paramount с результатом 23.5 миллионов к 22 миллионам - сообщает Deadline.

Кинкомпаниям даже соревноваться не приходится, ведь все они в восторге от того, какой "аппетит" зритель проявляет к премьерам (которых, к слову, тоже в изобилии), ведь, похоже, именно "голод" за время карантина вернул людей в кинотеатры.

Напомним, что и "Круэлла" имеет небывалый успех и лестные отзывы, что же будет 17 июня, когда на экраны выйдет супер ожидаемый "Форсаж 9"?!