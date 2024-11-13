oKino.ua .13 ноября, 2024 6

Допрем'єрний показ документального фільму "Лицар аристократизму духу"

У кінотеатрі "Жовтень" 06.11.2024 року, нарешті, відбувсь допрем'єрний показ документального фільму "Лицар аристократизму духу" про життєвий і творчий шлях нашого сучасника, знакового театрального діяча, режисера, н.а. України, професора О.П. Кужельного, який свого часу закінчив КАДІ нині НТУ. Показ було здійснено напередодні відзначення НТУ, тобто Національним транспортним університетом, свого 80-річного ювілею.

Відразу після перегляду фільму у той же вечір першою відреагувала Л. М. Не́дін - письменниця, журналіст, громадський діяч, член Національної спілки письменників України, Національної спілки театральних діячів України, тощо. Вона написала, зокрема, що це "Чудовий фільм! А скільки історичних фактів, хроніки, фото! Дууууууже цікаво!".

За дописами Національного транспортного університету (НТУ) їх глядачі зійшлися на думці, що "Ця стрічка - той випадок, коли документальне кіно дійсно цікаво дивитися, за що велика дяка режисерові та сценаристові Олександру Панкову-Мороховцеві".

За дописом театру "Сузір'я" це - "Чудовий фільм про талановиту та людяну, феєричну та життєрадісну, мудру та світлу Людину.", художнього керівника театра «Сузір'я» у місті Києві - Кужельного Олексія Павловича.

Будемо очікувати появи цього документального фільму на афіші Будинку кіно у місті Києві.