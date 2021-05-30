Таня Гончаренко .30 мая, 2021 4

В своем инстаграмм Скала Джонсон поделился своими эмоциями о реакции публики на только что презентованный трейлер к приключенческому фэнтези от Disney, где он сыграл главную роль капитана парохода.

Работу над проектом с Дуэйном разделила Эмили Блант, которая так же в ожидании премьеры и уверяет, что "ожидание того стоит".

Действие приключенческой истории происходит в начале ХХ века. Лили Хоутон (Эмили Блант) - исследовательница дикой природы, которая отправляется в джунгли Амазонки на поиски древнего целебного дерева, которое может стать настоящим открытием в медицине. Для своего путешествия Лили нанимает старенький пароход "Ла Кила" капитаном которого является Фрэнк Вольф (Дуэйн Джонсон). Но, эти двое ещё не знают, что во время поисков древнего дерева им придется столкнуться с опасностями и магическими силами, которые таят в себе непроходимые джунгли.

"Круиз в Джунглях" выйдет во всемирный прокат 30 июля этого года.