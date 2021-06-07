Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер к сатирической ленте «Америка: Фильм».
События Американской революции XVIII века, когда США боролись за независимость от Британской империи так ещё точно не преподносились!
В юмористическом ключе в мультфильме изображен Джордж Вашингтон, который со словами: "Ну что, заф*гачим революцию?!" берет в руки бензопилу и идет давать отпор британцам.
Авторы заявляют, что хотят показать правдивую историю о которой умалчивалось кучу лет.
Сценарий пренадлежит Дэйву Каллахэму, создателю "Неудержимых" и "Мортал Комбат", режиссером выступил Мэтт Томпсон.
Проект озвучили Ченнинг Татум (который является и продюсером), Саймон Пегг, Энди Сэмберг, Оливия Манн, Джуди Грир и другие.
Проект выйдет на Netflix 30 июня.