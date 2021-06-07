Таня Гончаренко .7 июня, 2021 3

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер к сатирической ленте «Америка: Фильм».

События Американской революции XVIII века, когда США боролись за независимость от Британской империи так ещё точно не преподносились!

В юмористическом ключе в мультфильме изображен Джордж Вашингтон, который со словами: "Ну что, заф*гачим революцию?!" берет в руки бензопилу и идет давать отпор британцам.

Авторы заявляют, что хотят показать правдивую историю о которой умалчивалось кучу лет.

Сценарий пренадлежит Дэйву Каллахэму, создателю "Неудержимых" и "Мортал Комбат", режиссером выступил Мэтт Томпсон.

Проект озвучили Ченнинг Татум (который является и продюсером), Саймон Пегг, Энди Сэмберг, Оливия Манн, Джуди Грир и другие.

Проект выйдет на Netflix 30 июня.