Фильм НЕИЗБРАННЫЕ ДОРОГИ / THE ROADS NOT TAKEN, вошедший в официальную программу Берлинского кинофестиваля, кинокомпания «Вольга Украина» выпустит в украинский прокат 23 апреля
Главные роли в картине режиссера и сценариста Салли Поттер исполнили лауреат премии «ОСКАР» Хавьер Бардем, Эль Фаннинг и Сальма Хайек.
Краткая информация о фильме:
НЕИЗБРАННЫЕ ДОРОГИ / THE ROADS NOT TAKEN
Режиссер и сценарист:
Салли Поттер – три премии Венецианского кинофестиваля, приз Берлинского кинофестиваля; Орландо, Урок танго, Вечеринка, Да, Золотоискатели
В ролях:
Хавьер Бардем – премия Оскар, премия Каннского кинофестиваля; 007: Координаты Скайфолл, Вики Кристина Барселона, Старикам тут не место, Море внутри, Пока не наступит ночь, Бьютифул
Эль Фаннинг – Супер 8, Неоновый демон, Малефисента, Роковое искушение, Загадочная история Бенджамина Баттона, Дождливый день в Нью-Йорке
Сальма Хайек – номинация на Оскар, номинация на Золотой глобус; Фрида, Отчаянный, Дикий, дикий Запад, Особо опасны, Догма
Бранка Катич – Черная кошка, белый кот, Джонни Д., Первый мститель: Другая война, Хаос
Лора Линни – три номинации на Оскар, две премии Золотой Глобус; Дикари, Доктор Кинси, Можешь рассчитывать на меня, Под покровом ночи, Чудо на Гудзоне, Шоу Трумана, Жизнь Дэвида Гейла
Сюжет:
День, обещавший ему (Хавьер Бардем) лишь рутину, становится точкой пересечения множества судеб. Богемная жизнь, непростая карьера музыканта на Манхэттене, безумная любовь, рождение дочери и бегство на греческий остров, полный соблазнов. Сегодня всё это как будто происходит вновь…
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую