Фильм НЕИЗБРАННЫЕ ДОРОГИ / THE ROADS NOT TAKEN, вошедший в официальную программу Берлинского кинофестиваля, кинокомпания «Вольга Украина» выпустит в украинский прокат 23 апреля

Главные роли в картине режиссера и сценариста Салли Поттер исполнили лауреат премии «ОСКАР» Хавьер Бардем, Эль Фаннинг и Сальма Хайек.

Краткая информация о фильме:

НЕИЗБРАННЫЕ ДОРОГИ / THE ROADS NOT TAKEN

Режиссер и сценарист:

Салли Поттер – три премии Венецианского кинофестиваля, приз Берлинского кинофестиваля; Орландо, Урок танго, Вечеринка, Да, Золотоискатели

В ролях:

Хавьер Бардем – премия Оскар, премия Каннского кинофестиваля; 007: Координаты Скайфолл, Вики Кристина Барселона, Старикам тут не место, Море внутри, Пока не наступит ночь, Бьютифул

Эль Фаннинг – Супер 8, Неоновый демон, Малефисента, Роковое искушение, Загадочная история Бенджамина Баттона, Дождливый день в Нью-Йорке

Сальма Хайек – номинация на Оскар, номинация на Золотой глобус; Фрида, Отчаянный, Дикий, дикий Запад, Особо опасны, Догма

Бранка Катич – Черная кошка, белый кот, Джонни Д., Первый мститель: Другая война, Хаос

Лора Линни – три номинации на Оскар, две премии Золотой Глобус; Дикари, Доктор Кинси, Можешь рассчитывать на меня, Под покровом ночи, Чудо на Гудзоне, Шоу Трумана, Жизнь Дэвида Гейла

Сюжет:

День, обещавший ему (Хавьер Бардем) лишь рутину, становится точкой пересечения множества судеб. Богемная жизнь, непростая карьера музыканта на Манхэттене, безумная любовь, рождение дочери и бегство на греческий остров, полный соблазнов. Сегодня всё это как будто происходит вновь…