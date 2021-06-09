Таня Гончаренко .9 июня, 2021 4

На официальной странице в инстаграм Film.ua Group поделились новостью о том, что совместная работа с фестивалем Atlas Weekend над комедией "Найкращі вихідні" началась!

"Творча команда готується до зйомок" - пишут Film.ua.

Лента "Найкращі вихідні" состоит из четырех новелл, герои которых время от времени пересекаются на улицах Киева, в который каждый приехал со своим планом. Парни из Кривого Рога - с целью устроить мальчишник, юная одесситка на поиски своего отца-рокера, крьеристка со Львова на собеседование по работе, а парень из Германии в надежде отыскать любовь всей своей жизни. Но, по классике жанра, все идёт вовсе не так, как планировалось и герои оказываются далеко за гранью зоны комфорта.

Режиссер фильма - Влад Климчук, получивший известность по фильму "Скажене весілля".

Полный актерский состав пока не огласили, но уже точно известно, что в фильме снимутся Дарья Петрожицкая и Элиас Райхерт.