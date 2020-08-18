Анастасия Лях .18 августа, 2020 11

Разумеется, оглушительный успех, который принес HBO культовый сериал, нельзя оставлять просто так. Поэтому производство приквела - вполне логично и оправдано.

В настоящее время проводятся съемки сеиала о хитросплетениях судеб династии Таргариенов. Центральной фигурой станет принц Дэймон Таргариен, а называться сериал будет «Дом дракона». Основой сюжета служит рассказ Джорджа Р. Мартина «Кровь и огонь».

Все это мы узнали благодаря порталу Illuminerdi, которому достались эксклюзивные сведения от создателей будущего хита, которыми он и поделился с миром.