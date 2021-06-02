Таня Гончаренко .2 июня, 2021 4

На своей странице в инстаграм актер Хью Джекман поделился новостью о том, что уже завтра презентут официальный трейлер к фантастическому детективу "Воспоминания".

Фильм станет режиссерским дебютом Лизы Джой. Главные роли исполнили Хью Джекман и Ребекка Фергюсон.

Картина рассказывает о недалеком будущем, где у людей появляется возможность пережить любые воспоминания, которые они пожелают. В этом им помогает детектив Николас Баннистер (Джекман). В какой-то момент, с такой просьбой, к нему обращается девушка Мэй (Фергюсон). Вскоре между ними возникают сильные и страстные чувства, но чем больше Николас погружается в её воспоминания, тем темнее и запутаннее становится история Мэй.

Планируется, что фильм выйдет в международный прокат в августе 2021 года, но точная дата пока остается неизвестной.