Анастасия Лях .17 августа, 2020 9

Дэвид Ф. Сандберг позабавился сам и порадовал поклоннков кинокомикса «Шазама», выложив в сеть собственноручно сотворенный тизер фильма «Шазам 2». Интрига состоит в том, что к съемкам сиквела еще не приступили - их запланировали только на конец текущего года.

А тизер сделан из «рецензй» и «обзоров», которые удивленный автор нашел в соцсети киноманов Letterboxd.

«Мы еще не начали снимать "Шазам 2", но на Letterboxd уже появились на него первые рецензии. Я более чем уверен, что это дает нам право использовать цитаты из них в маркетинговых целях, – написал написал Сандберг в своем твите: