Анастасия Лях .18 августа, 2020 6

Жан-Клод Ван Дамм сейчас занят в съемках комедийного боевика «Последний наемник» для Netflix. 59-летний бельгиец играет суперагента-пенсионера и говорит в кино на французском (как и все остальны герои).

По сюжету отставник-спецагент приезжает во Францию выручать родного сына, у которого проблемы сразу и с мафией, и с законом. Правда, обвинения против него сфабрикованы. Ставит картину Давид Шарон («Шутки в сторону»).

Ван Дамм обещает много шуток и экшена, зрелищные трюки и юмор в лучших традициях его любмого Жана-Поля Бельмондо, фанатом которого звезда является всю свою жизнь.