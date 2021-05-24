Таня Гончаренко .24 мая, 2021 15

Впервые, за 12 лет молчания, режиссер Роман Балаян подарит большим экранам свой первый украиноязычный фильм "Ми є Ми поруч".

Мелодрамма "Мы есть. Мы рядом" рассказывает о встрече убитого горем хирурга Алексея, который только что потерял своего 7-летнего племянника на операционном столе и загадочной девушки Марии-Анны, чья история окутана тайной и болью. Одинокие, с чувством вины, они спасают друг друга. Вскоре, между героями восгорают сильные чувства, демонстрирующие, что даже имея собственную боль, мы не можем быть безразличны к чужой.

Главные роли сыграли Ахтем Сейтаблаев (Алексей) и Екатерина Молчанова (Мария-Анна).

Съемки прошли в мае прошлого года в Киеве - любимом городе Балаяна. Картина отснята оператором Юрием Королем на спецальную камеру, которая создает черно-белое кино. Устройство очень редкое (всего 3 экземпляра во всем Мире), что делает ленту ещё более ожидаемой и неординарной.

Премьера "Ми є Ми поруч" состоялась ещё в прошлом году на Киевском международном кинофестивале "Молодость", а позже, представляла Украину в освновной конкурсной программе Варшавского кинофестиваля.

Но главное в этом фильме - речь. Впервые, Балаян снимал на украинком. Вместе со своей украиноязычной ассистенткой Ольгой Клименко они изменяли и адаптировали каждую фразу, что бы язык был максимально разговорным и живым.