К иностудия Lionsgate опубликовала официальный тизер предстоящего фильма-катастрофы "Падение Луны".
Режиссером картины выступил создатель фильмов "Послезавтра" и "День независимости" Роланд Эммерих.
По непонятным причинам Луна слетает со своей орбиты и на огромной скорости летит к Земле, что абсолютно точно приведет человечество к вымиранию. Но, спасать ситуацию готова только глава NASA, помочь которой согласилось всего два человека.
Главные роли исполняют Холли Берри ("Женщина кошка"), Патрик Уилсон ("Аквамен") и Джон Брэдли.
В украинском прокате фильм-катастрофа должен выйти 2 февраля 2022 года.