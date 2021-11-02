Таня Гончаренко .2 ноября, 2021 3

К иностудия Lionsgate опубликовала официальный тизер предстоящего фильма-катастрофы "Падение Луны".

Режиссером картины выступил создатель фильмов "Послезавтра" и "День независимости" Роланд Эммерих.

По непонятным причинам Луна слетает со своей орбиты и на огромной скорости летит к Земле, что абсолютно точно приведет человечество к вымиранию. Но, спасать ситуацию готова только глава NASA, помочь которой согласилось всего два человека.

Главные роли исполняют Холли Берри ("Женщина кошка"), Патрик Уилсон ("Аквамен") и Джон Брэдли.

В украинском прокате фильм-катастрофа должен выйти 2 февраля 2022 года.