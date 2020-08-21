Анастасия Лях .21 августа, 2020 2

Создатели «После ссоры», экранизации бестселлера Анны Тодд и самого ожидаемого романтического фильма этого года, порадовали новым фрагментом, в котором показывают знакомство главной героини ленты Тессы Янг с Триш - мамой ее (бывшего) бойфренда Хардина Скотта.

Отрывок “Meeting Mom” встречает наших героев в немного двусмысленной ситуации: после той самой ссоры, которая и вошла в заглавие фильма, Тесса собирает вещи в когда-то их общей с Хардином квартире. Именно в этот момент ее бывший молодой человек заходит домой с незнакомой британской леди. Оказывается это его мама, Триш, прилетевшая из Англии в гости к сыну. Из контекста мы понимаем, что молодой человек рассказал матери о Тессе, но не решился поделиться новостью, что пара уже успела расстаться. Так что встреча хоть и слегка неловкая, но при этом - невероятно теплая.

Напоминаем, что по сюжету «После ссоры» молодые люди Тесса Янг (Джозефин Лэнгфорд) и Хардин Скотт (Хиро Файнс-Тиффин) пытаются понять есть ли у их отношений второй шанс, и єту дилемму только осложняют и тайны, и новый ритм жизни наших героев. Пока Хардин с переменным успехом борется с собственными демонами, Тесса строит карьеру в издательском доме, где встречает нового потенциального поклонника - уверенного в себе Тревора.



К слову, роль Тревора досталась известному актеру и инфлюэнсеру Дилану Спраусу, который присоединился к франшизе после личного общения с автором оригинальных романов серии «После» Анной Тодд.

После феноменального успеха первой части «После» по бестселлеру Анны Тодд весной 2019-го года, когда романтическая лента стала одним из самых кассовых фильмов сезона, фанаты с нетерпением ожидали продолжения. Экранизация второго романа «После ссоры» сменила постановщика и вторую часть снял режиссер Роджер Камбл, автор культовой ленты «Жестокие игры», что только повысило градус ожидания, который и так был крайне высок. И из-за популярности первого фильма, и из-за обещаний авторов снять куда более «горячий» и «откровенный» фильм.

Зрители смогут оценить «После ссоры» в кинотеатрах с 3 сентября. Билеты уже в продаже.

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