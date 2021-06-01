Таня Гончаренко .1 июня, 2021 4

Об этом, на своей странице в Facebook заявил режиссер Борис Гуц, в копилке которого три картины, две из которых сняты на смартфон: "Фагот", "Смерть нам к лицу".

Лента "Minsk" - однокадровая (без монтажа и склеек), посвящена протестам в Беларуси в августе 2020 года.

Это история двух молодоженов, которые выйдя на прогулку оказались в самом эпиценте протестов мирного населения. Вечер не предвещавший беды, превратил главных героев в жертв полицейского произвола.

Сам Гуц выразил благодарность команде работающей над фильмом и называл её "фантастической", а также, выплеснул свое презрение властям, которые запретили съемки картины в России: "Мне искренне жаль, что трусливые чиновники не позволили нам снимать этот фильм в моей родной России. Но я очень рад, что теперь у меня много новых коллег и друзей в Беларуси, Эстонии, Латвии, Польше, Италии." Съемки картины проходили в Таллине.