Таня Гончаренко .3 июня, 2021 1

Крис Хемсворт поделился со своими подписчиками новостью об обокончании съемок четвертой части фантастического боевика "Тор".

"Фильм будет чертовски сумасшедшим и смешным, а также затронет парочку струн души. Много любви, много грома. Спасибо всем актерам и команде, кто совершил это очередное невероятное путешествие Marvel. Пристегните ремни и приготовьтесь, и до встречи в кинотеатрах", - написал Крис.

Дату премьеры пока не огласили, но мы уверены, что ожидание того стоит.





Подробности читайте на УНИАН: затронет парочку струн души. Много любви, много грома! Спасибо всем актерам и команде, кто совершил это очередное невероятное путешествие Marvel. Пристегните ремни и приготовьтесь, и до встречи в кинотеатрах!", - написал Хемсворт.Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/lite/kino/kris-hemsvort-zayavil-ob-okonchanii-semok-tora-4-lyubov-i-grom-11440990.html за