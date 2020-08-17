Анастасия Лях .17 августа, 2020 10

Джеймс Ванн пообещал хорошенько напугать зрителей во второй части своего легендарного блокбастера.

На официальной странице DC Comics в Twitter появилось видео онлайн-общения Джеймса Ванна с поклонниками, где на вопрос о том, будут ли страшные сцены в новом фильме, режиссер ответил утвердительно. Более того, он сказал, что хоррор - важная часть его сущности, так что зрителям следует ждать жутких моментов в новой ленте.

Напомним, что официальной датой релиза названо 16 декабря 2022 года. Ждем с замираением цердца всяческих ужасов с Джейсоном Момоа в главной роли.