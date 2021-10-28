Таня Гончаренко .28 октября, 2021 3

Мультфильм под названием "Базз Лайтер" получил первый официальный трейлер.

Спин-офф "Истории игрушек" посвящен одному из главных персонажей популярной мультипликационной франшизы космическому рейнджеру Базз Лайтеру.

В отличии от оригинального мультика от Pixar, Базза озвучивает не Тим Аллен, а звезда киновселенной Marvel Крис Эванс.

Эванс также презентовал трейлер в своих соц сетях и опубликовал пост в Twitter: "Я весь покрыт мурашками. Чувствую, так будет каждый раз, когда я буду смотреть этот трейлер. Или послушать песню Боуи....ничто и никогда не заставляло меня чувствовать большей радости и благодарности, чем осознание того, что я являюсь частью этого".

Премьера мультфильма запланирована на июнь 2022 года.