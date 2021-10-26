Таня Гончаренко .26 октября, 2021 7

Популярный американский писатель Стивен Кинг выразил свое мнение относительно экранизации киниги "Дюна" Фрэнка Герберта в своем Twitter

"Я посмотрел его сегодня днем вместе с женой. Он действительно очень длинный, но действительно хороший. Трудно поверить, что мы научились делать все эти впечатляющие спецэффекты, но так и не добились мира во всем мире" - написал один из самых экранизируемых авторов.

Получит ли "Дюна" продолжение пока неизвестно. Хотя режиссер картины Дени Вильнев очень надеется на то, что получится завершить трилогию.