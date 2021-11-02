Таня Гончаренко .2 ноября, 2021 2

Свежие кадры экранизации комиксов Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли просочились в сеть раньше премьеры официального трейлера, который должны представить 2 ноября.

Киностудия Sony сейчас активно пытается удалять ролик со всех площадок.

В ролике показан доктор Майкл Морбиус, который страдает от смертельного заболевания крови. В попытках найти лекарство от своей болезни, Морбиус отправляется в гнездо летучих мышей-вампиров и в итоге сам превращается в вампира.

"Морбиус - персонаж Marvel, который всегда был важной частью вселенной. Он великолепен. Он сильный. У него есть некоторые уникальные способности. Но его силы, похоже, вышли из-под его контроля", - описывает Джаред Лето своего персонажа.

Вместе с актёром и музыкантом Джаредом Лето в фильме снялись Мэтт Смит ("Доктор Кто", "Корона"), Адриа Архона, Джаред Харрис ("Чернобыль"), Тайриз Гибсон ("Форсаж") и Майкл Китон.

Премьера фильма должна состояться 21 января 2022 года.