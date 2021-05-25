Таня Гончаренко .25 мая, 2021 5

На фото: Кадр из фильма "Пороховой коктейль"

Коктейль, дествительно, пороховой, из звезд самых нашумевших кинокартин, выйдет на экраны в июле 2021 года.

А пока, зрителям презентовали официальный трейлер экшн-комедии, как сообщает "Вольга Украина".

Сюжет ленты расскажет о девушке-киллере Сэм, талант к заказным убийствам которой, достался от пропавшей матери. Внеся коррективы в план своего заказчика, Сэм теряет его благосклонность и наживает врагов. К счастью, вовремя объявляется та самая мать девушки - Скарлетт, и заручившись поддержкой своих былых напарниц преподностит недругам тот самый фирменный Пороховой коктейль.

Роли первого плана исполнили Карэн Гиллан (Сэм) известная по фильму "Стражи Галактики" и Лина Хиди (Скарлетт) - та самая королева-мать из "Игры Престолов".

Премьера в Украине планируется исключительно в кинотеатрах с 15 июля 2021, года без параллельного доступа на онлайн-платформах.