Таня Гончаренко .23 сентября, 2021 4

Warner Bros. наконец-то обнародовали название и дату выхода третьей части экранизации "Фантастических тварей".

Сайт Wizarding World гласит, что продолжение приквела историй о Гарри Поттере носит название "The Secrets of Dumbledore" ("Секреты Дамблдора") и выйдет на экраны 15 апреля 2022 года.

Автор книг Джоан Роулинг, как всегда, занималась сценарием, совместно со Стивом Кловсом. Режиссером выступает Дэвид Йейтс.

К свои ролям вернутся практически все, кроме Джонни Деппа. Эдди Редмейн — играет Ньюта, Джуд Лоу — вновь воплотит Дамблдора. А Деппа заменит Мадс Миккельсен.