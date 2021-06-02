Таня Гончаренко .2 июня, 2021 0

Спустя два года, создатели сериала "Почему женщины убивают" выпускают второй сезон.

Зрители в восторге, ведь сериал получил огромную популярность среди киноманов. С момента выхода первого сезона прошло два года долгих ожиданий, хотя, на второй сезон сериал продлили сразу же после выхода на экраны первого.

Как и у многих ожидаемых фильмов, дату выхода "Почему женщины убивают 2" переносили из-за пандемии. Изначально, поговаривали, что мы увидим картину в начале апреля 2021 года, но теперь, премьеру назначили на 3 июня.

Чего же ждать от продолжения ленты, которая получила такую невероятную поддержку зрителя?

Новый сезон - новые персонажи и их истории. Связи с предыдущими героинями нет, но суть остается той же. Как и в прошлый раз, в сериале сохраняются несколько сюжетных линий разных пар и женщин, чьи истории не связаны между собой, но, по традиции, тонкая нить объединяет их всех.

События происходят в 1949 году, так что мы снова сможем насладиться прекрасной модой и стилем тех годов.

Главные роли сыграли Эллисон Толман ("Фарго"), Ник Фрост ("Зомби по имени Шон") и Лана Паррия ("Однажды в сказке").

Серии будут выходить по одной в неделю, так что, советуем запастись терпением, прежде, чем узнать почему же женщины убивают.