Таня Гончаренко .10 октября, 2021 4

На фото: Постер "Доктора Кто"

"Доктор Кто" получил тизер тринадцатого сезона. Также, телеканал BBC огласили дату его выхода.

Стало известно и расширенное название сезона - "Doctor Who: Flux", которое можно перевести как "Доктор Кто: Поток".

В промо-видео Доктор Кто обратилась с предупреждением о приблежающейся опасности, за которой стоит "Поток". Доктор также предупредила, что "Поток" принесет за собой новых и старых монстров.

Премьера 13го сезона научно-фантастического сериала "Доктор Кто" состоится 31 октября.

Он стает последним для тринадцатого Доктора, которого сыграла Джоди Уиттакер. К слову, Уиттакер стала первой женщиной, исполневшей роль культового Повелителя Времени.