Таня Гончаренко .7 июня, 2021 2

Крис Хэмсворт снялся в документальном фильме от National Geographic «Shark Beach» («Акулий пляж») призывающем к мирному сосуществованию людей и акул.

В фильме, поднимается тема увеличения числа нападений и особой агрессии акул в последние годы.

Актер совместно с морскими биологами, серферами, дайверами и защитниками животных будет погружаться под воду и исследовать поведения разных видов акул, что бы выяснить причину их агрессивного настроя.

Основная цель фильма - попытка найти способ мирного существования человека и акулы.

На днях, канал National Geographic выпустил трейлер к фильму "Акулий пляж".