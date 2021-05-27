Таня Гончаренко .27 мая, 2021 2

Американские СМИ сообщают, что спустя 5 лет судебных разбирательств Бреду Питту, все-таки, удалось отстоять право совместной опеки над детьми.

Напомним, экс-супруги были вместе 12 лет и имеют шестеро детей, которые все 5 лет с момента расставания родителей находились под единоличной опекой матери. Джоли делала все возможное, что бы ограничить общение детей с отцом.

К судебному процессу было привлечено множество экспертов, свидетелей, психологов и терапевтов, которые смогли убедить суд, что Бред способен заботиться о несовершеннолетних детях на равных с Джоли.

Это было необходимо, так как, по заявлениям самой красивой пары Голливуда, семья расспалась из-за пристрастия Питта к алкоголю. После пройденной терапии и нескольких лет трезвости отец решил восстановить совместную опеку, что ему и удалось.