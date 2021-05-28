Таня Гончаренко .28 мая, 2021 0

Рэпер Пи Дидди поделился совместным фото с Джей Ло в своем инстаграмм.

На фото, пара держится за руки, а комментарии подписчиков пестрят поздравлениями с воссоединением возлюбленных.

Напомним, Лопес и Дидди (трехкратный обладатель премии "Грэмми") встречались 2 года, пока в 2001 не объявили о расставании. Они были самой красивой и яркой парой голливуда в нулевых. О вечеринке White Party, которую Джен и Дидди устроили на красной дорожке VMA в 2001 до сих пор говорят, как о единственной в своем роде якобы мода никогда больше не достигала таких высот.

Стоит сказать, что между экс-парой все эти годы сохранялась некая интрига и флирт. Однажды, рэперу даже пришлось принести извинения бывшему жениху Джей Ло Алексу Родригесу, который ревностно отреагировал на восторженный комментарий Пи под её фото сопровождающийся смайлами-сердечками.

Общение бывших происходило не только в соц сетях, но и во время церемоний, а в 2018 Дидди присутствовал на афтепати концерта Лопес в Лас-Вегасе.

Возможно, по этой причине снимок не вызвал удивления у общественности?